Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Золотаренко - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Золотаренко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 января 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 12 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:3 Сокол (Саратов)
    16.05.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:1 Сочи (Сочи)
    11.05.2015 77' -90' Сочи (Сочи) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.05.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Сочи (Сочи)
    25.04.2015 68' -90' Сочи (Сочи) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    12.04.2015 52' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.04.2015 46' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    90'
    29.03.2015 1' -90' Волгарь (Астрахань) 3:0 Сочи (Сочи)
    22.03.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    18.03.2015 15' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Сочи (Сочи)
    14.03.2015 84' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Анжи (Махачкала)
    18.11.2014 1' -73' Сочи (Сочи) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    52' 70'
    14.11.2014 89' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Сочи (Сочи)
    09.11.2014 46' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Тосно (Тосно)
    72'
    25.10.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:0 Химик (Дзержинск)
    30.09.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:0 Енисей (Красноярск)
    20.09.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    07.09.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    • Читайте нас: 
    11