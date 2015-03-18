|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|12
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|11.05.2015
|77' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.05.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|25.04.2015
|68' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|12.04.2015
|52' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.04.2015
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|90'
|29.03.2015
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|3:0
|Сочи (Сочи)
|22.03.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|18.03.2015
|15' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|14.03.2015
|84' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|18.11.2014
|1' -73'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Сибирь (Новосибирск)
|52' 70'
|14.11.2014
|89' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|09.11.2014
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Тосно (Тосно)
|72'
|25.10.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|30.09.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|07.09.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)