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    Егор Наумов - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Олегович
    Фамилия Наумов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 174
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 25 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2011 74' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    29.10.2011 80' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.10.2011 84' -90' Академия Кубань (Краснодар) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.09.2011 90' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.09.2011 89' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    10.09.2011 77' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    03.09.2011 82' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    27.08.2011 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.08.2011 1' -70' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.08.2011 82' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    06.08.2011 73' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.07.2011 62' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    25.06.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    21.06.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    17.06.2011 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.06.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Академия Кубань (Краснодар)
    28.05.2011 76' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.05.2011 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.04.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    23.04.2011 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15.04.2011 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.04.2011 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 4:2 Локомотив (мол) (Москва)
    01.04.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    20.03.2011 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 7:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    51' 85'
    11.03.2011 70' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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