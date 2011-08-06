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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 06 августа 2011
Локомотив (мол)
06.08.2011, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
16'
С. Цвейба
50'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Ю. Костриков
️️️️
Е. Боданов
Замена
Н. Самохвалов
️️️️
К. Павлов
Замена
Е. Наумов
️️️️
А. Концедалов
Замена
Р. Касьянов
️️️️
М. Палиенко
Замена
В. Почивалин
️️️️
П. Новицкий
Замена
М. Барсов
️️️️
Г. Нуров
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
С. Зуйков
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Елисеев
ГОЛ! 2:0!
Г. Нуров
Замена
Н. Дубчак
️️️️
А. Маренич
Замена
А. Закускин
️️️️
Н. Калинский
Замена
А. Хрущев
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
О. Шалаев
Желтая карточка
А. Концедалов
ГОЛ! 1:0!
С. Цвейба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
8
Александр Закускин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
3-5-2
52
Боданов
11
Павлов
0
Дьяков
23
Зуйков
71
Маренич
24
Хартияди
14
Цвейба
78
Калинский
88
Быков
7
Полоз
94
Нуров
3-1-4-1-1
1
Козлов
6
Вихров
25
Концедалов
0
Новицкий
18
Шалаев
42
Кириллов
4
Елисеев
2
Ковба
13
Зверев
99
Палиенко
17
Сипатов
71
Маренич
7
Дубчак
7
Дубчак
71
Маренич
11
Павлов
22
Самохвалов
22
Самохвалов
11
Павлов
78
Калинский
8
Закускин
8
Закускин
78
Калинский
52
Боданов
1
Костриков
1
Костриков
52
Боданов
23
Зуйков
93
Бурнаш
93
Бурнаш
23
Зуйков
94
Нуров
14
Барсов
14
Барсов
94
Нуров
4
Елисеев
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
4
Елисеев
99
Палиенко
3
Касьянов
3
Касьянов
99
Палиенко
25
Концедалов
42
Наумов
42
Наумов
25
Концедалов
0
Новицкий
13
Почивалин
13
Почивалин
0
Новицкий
42
Кириллов
17
Хрущев
17
Хрущев
42
Кириллов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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5 : 2
30.10.2026
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Россия. МФЛ, 27 тур
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09.10.2026
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3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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Локомотив (мол)
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