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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 21 октября 2011
Кубань (мол)
21.10.2011, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
19'
А. Нестеренко
36'
А. Секрет
82'
И. Князев
54'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
К. Халваши
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Будаков
Замена
Е. Наумов
️️️️
Б. Абдулфаттах
ГОЛ! 3:1!
И. Князев
Замена
С. Сипатов
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Р. Слинько
️️️️
Н. Жиляев
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Нестеренко
ГОЛ! 2:1!
Х. Аппаев
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Буданов
Замена
Д. Ковба
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
В. Почивалин
️️️️
Д. Молош
ГОЛ! 2:0!
А. Секрет
ГОЛ! 1:0!
А. Нестеренко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
98
Александр Будаков
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
42
Егор Наумов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
3-5-1-1
98
Будаков
73
Ковальчук
15
Князев
14
Рогочий
9
Жиляев
5
Калайджян
27
Нестеренко
28
Рыжков
6
Цораев
52
Лобкарев
19
Секрет
4-1-4-1
1
Козлов
24
Генев
6
Вихров
5
Абдулфаттах
3
Молош
18
Шалаев
74
Нахлесткин
13
Зверев
44
Буданов
99
Дикьяра
14
Аппаев
9
Жиляев
92
Слинько
92
Слинько
9
Жиляев
27
Нестеренко
5
Халваши
5
Халваши
27
Нестеренко
98
Будаков
9
Руденко
9
Руденко
98
Будаков
14
Аппаев
17
Сипатов
17
Сипатов
14
Аппаев
5
Абдулфаттах
42
Наумов
42
Наумов
5
Абдулфаттах
3
Молош
13
Почивалин
13
Почивалин
3
Молош
44
Буданов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
44
Буданов
99
Дикьяра
2
Ковба
2
Ковба
99
Дикьяра
Остались в запасе
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
73
Евгений Курдус
ЦП
94
Александр Каглюк
ЦЗ
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
73
Евгений Курдус
ЦП
94
Александр Каглюк
ЦЗ
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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