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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)
Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 20 марта 2011
Кр. Советов (мол)
20.03.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
7 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
9'
А. Хрущев
28'
А. Буданов
30'
М. Палиенко
51'
Е. Наумов
59'
А. Елисеев
67'
В. Почивалин
83'
М. Губжев
84'
Д. Вихров (АГ)
86'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
В. Почивалин
ГОЛ! 7:2!
Б. Хадарцев
Желтая карточка
Е. Наумов
ГОЛ в свои ворота! 7:1!
Д. Вихров
ГОЛ! 7:0!
М. Губжев
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Алексеев
Замена
М. Сафин
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
М. Губжев
️️️️
М. Палиенко
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Буданов
ГОЛ! 6:0!
В. Почивалин
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Васильев
Замена
Н. Ревняк
️️️️
А. Хрущев
ГОЛ! 5:0!
А. Елисеев
Замена
А. Полюткин
️️️️
П. Дроздов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Хурцидзе
Замена
А. Попов
️️️️
С. Сипатов
ГОЛ! 4:0!
Е. Наумов
Замена
Е. Наумов
️️️️
Д. Дикьяра
Желтая карточка
А. Хрущев
ГОЛ! 3:0!
М. Палиенко
ГОЛ! 2:0!
А. Буданов
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
Желтая карточка
Д. Вихров
20'
Желтая карточка
Е. Зверев
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Хрущев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
13
Евгений Зверев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
49
Николай Ревняк
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
25
Марат Губжев
ЦФ
ЦСКА (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Леонид Родионов
ЦП
44
Марсель Сафин
ЦП
3-5-1-1
30
Алексеев
13
Почивалин
3
Касьянов
6
Вихров
99
Дикьяра
13
Зверев
44
Буданов
4
Елисеев
17
Хрущев
99
Палиенко
17
Сипатов
4-3-2-1
1
Скрипник
22
Тен
7
Дроздов
4
Никитин
8
Федотов
8
Иванов
7
Засеев
17
Васильев
28
Султонов
10
Хурцидзе
92
Кобзарь
17
Сипатов
39
Попов
39
Попов
17
Сипатов
17
Хрущев
49
Ревняк
49
Ревняк
17
Хрущев
99
Дикьяра
42
Наумов
42
Наумов
99
Дикьяра
44
Буданов
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
44
Буданов
99
Палиенко
25
Губжев
25
Губжев
99
Палиенко
30
Алексеев
1
Козлов
1
Козлов
30
Алексеев
10
Хурцидзе
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Хурцидзе
7
Дроздов
20
Полюткин
20
Полюткин
7
Дроздов
17
Васильев
77
Родионов
77
Родионов
17
Васильев
92
Кобзарь
44
Сафин
44
Сафин
92
Кобзарь
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
ЦСКА (мол)
5
Ника Пилиев
ЛП
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
5
Ника Пилиев
ЛП
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
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