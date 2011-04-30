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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 30 апреля 2011
Кр. Советов (мол)
30.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 0
Завершен
Рубин (мол)
67'
А. Буданов
74'
В. Приёмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Быков
️️️️
Е. Наумов
Желтая карточка
А. Гаппаров
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Горелишвили
Замена
Е. Фролов
️️️️
В. Приёмов
Замена
М. Дойати
️️️️
С. Кверквелия
Замена
М. Губжев
️️️️
М. Палиенко
ГОЛ! 2:0!
В. Приёмов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Аскаров
Вторая желтая
А. Буданов
ГОЛ! 1:0!
А. Буданов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Братчули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
13
Евгений Зверев
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
39
Алексей Попов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
93
Артем Быков
ЦП
37
Евгений Фролов
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
3-4-1-2
1
Юрченко
13
Почивалин
25
Концедалов
3
Касьянов
99
Дикьяра
42
Наумов
44
Буданов
13
Зверев
99
Палиенко
80
Приёмов
39
Попов
3-3-1-1-2
1
Волкотруб
51
Братчули
4
Кверквелия
66
Жестоков
3
Джалилов
24
Горелишвили
4
Аскаров
25
Ситдиков
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
42
Наумов
93
Быков
93
Быков
42
Наумов
80
Приёмов
37
Фролов
37
Фролов
80
Приёмов
99
Палиенко
25
Губжев
25
Губжев
99
Палиенко
99
Дикьяра
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
99
Дикьяра
39
Попов
17
Сипатов
17
Сипатов
39
Попов
51
Братчули
39
Умарбаев
39
Умарбаев
51
Братчули
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
4
Аскаров
15
Гаппаров
15
Гаппаров
4
Аскаров
4
Кверквелия
7
Дойати
7
Дойати
4
Кверквелия
24
Горелишвили
95
Прокопенко
95
Прокопенко
24
Горелишвили
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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