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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 17 сентября 2011
Спартак М (мол)
17.09.2011, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
И. Киреев
+2
Замена
Е. Наумов
️️️️
В. Пестрячев
Замена
Е. Зверев
️️️️
Б. Абдулфаттах
Красная карточка
Веллитон
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
Замена
П. Новицкий
️️️️
В. Почивалин
Замена
Д. Костяев
️️️️
О. Шалаев
Желтая карточка
А. Буданов
Желтая карточка
С. Божин
Замена
М. Палиенко
️️️️
С. Кузнецов
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
Н. Печник
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Обухов
Замена
В. Зубарев
️️️️
С. Брызгалов
Желтая карточка
Ф. Озобич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
32
Артем Ребров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
83
Стив
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Павел Новицкий
ЛЗ
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
4-2-2-2
32
Ребров
3
Чежия
21
Ходырев
92
Брызгалов
22
Хомуха
88
Киреев
8
Махмудов
7
Каюмов
19
Озобич
11
Веллитон
13
Обухов
3-3-2-2
31
Федоров
6
Вихров
47
Божин
5
Абдулфаттах
13
Почивалин
18
Шалаев
83
Стив
44
Буданов
10
Кузнецов
11
Печник
41
Пестрячев
92
Брызгалов
60
Зубарев
60
Зубарев
92
Брызгалов
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
13
Обухов
8
Самсонов
8
Самсонов
13
Обухов
11
Печник
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
11
Печник
5
Абдулфаттах
13
Зверев
13
Зверев
5
Абдулфаттах
41
Пестрячев
42
Наумов
42
Наумов
41
Пестрячев
18
Шалаев
43
Костяев
43
Костяев
18
Шалаев
13
Почивалин
0
Новицкий
0
Новицкий
13
Почивалин
10
Кузнецов
99
Палиенко
99
Палиенко
10
Кузнецов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Кр. Советов (мол)
4
Константин Савичев
ПЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол)
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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4 : 2
16.10.2026
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Спартак М (мол)
0 : 1
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Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
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Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
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Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
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Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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