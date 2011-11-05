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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 05 ноября 2011
Анжи (мол)
05.11.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
23'
А. Исах Элиакву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
М. Гамидов
️️️️
И. Сулейманов
Замена
А. Гераев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
Е. Наумов
️️️️
В. Пестрячев
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Быков
️️️️
М. Палиенко
Замена
С. Сипатов
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
П. Новицкий
️️️️
В. Почивалин
ГОЛ! 1:0!
А. Исах Элиакву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
3-5-1-1
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
98
Гаджиев
33
Гаракоев
33
Элиакву
3-1-3-1-2
1
Козлов
13
Почивалин
47
Божин
24
Генев
18
Шалаев
13
Зверев
2
Ковба
99
Дикьяра
99
Палиенко
14
Аппаев
41
Пестрячев
33
Гаракоев
47
Джангишиев
47
Джангишиев
33
Гаракоев
17
Мухаммад
83
Гераев
83
Гераев
17
Мухаммад
66
Сулейманов
38
Гамидов
38
Гамидов
66
Сулейманов
41
Пестрячев
42
Наумов
42
Наумов
41
Пестрячев
99
Палиенко
93
Быков
93
Быков
99
Палиенко
99
Дикьяра
17
Сипатов
17
Сипатов
99
Дикьяра
13
Почивалин
0
Новицкий
0
Новицкий
13
Почивалин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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Кр. Советов (мол)
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