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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол): обзор матча 28 мая 2011
Кр. Советов (мол)
28.05.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
90+1'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
+1
ГОЛ! 0:1!
Х. Байрамян
Желтая карточка
Е. Фролов
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Котенев
Замена
Е. Фролов
️️️️
О. Шалаев
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Хагба
Замена
Е. Наумов
️️️️
А. Хрущев
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Ф. Дворников
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Сугак
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Кулишев
Замена
М. Губжев
️️️️
М. Палиенко
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Попов
Замена
В. Почивалин
️️️️
П. Новицкий
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Буданов
Желтая карточка
А. Буданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
39
Алексей Попов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Алексей Сугак
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Кр. Советов (мол)
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
42
Егор Наумов
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
37
Евгений Фролов
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
25
Марат Губжев
ЦФ
Ростов (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Козлов
0
Новицкий
3
Касьянов
18
Шалаев
99
Дикьяра
13
Зверев
2
Ковба
44
Буданов
17
Хрущев
99
Палиенко
39
Попов
3-2-1-2
12
Орсаев
37
Хагба
68
Зотов
2
Кулеша
66
Губанов
5
Мироник
32
Кулишев
9
Дворников
8
Сугак
39
Попов
17
Сипатов
17
Сипатов
39
Попов
99
Палиенко
25
Губжев
25
Губжев
99
Палиенко
17
Хрущев
42
Наумов
42
Наумов
17
Хрущев
44
Буданов
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
44
Буданов
18
Шалаев
37
Фролов
37
Фролов
18
Шалаев
0
Новицкий
13
Почивалин
13
Почивалин
0
Новицкий
9
Дворников
70
Гурбанов
70
Гурбанов
9
Дворников
8
Сугак
96
Васильев
96
Васильев
8
Сугак
37
Хагба
45
Кухарчук
45
Кухарчук
37
Хагба
5
Котенев
26
Мустафин
26
Мустафин
5
Котенев
32
Кулишев
19
Байрамян
19
Байрамян
32
Кулишев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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