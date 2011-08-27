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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 27 августа 2011
Рубин (мол)
27.08.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
3'
В. Чала
66'
Н. Лобанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Желтая карточка
П. Умарбаев
Замена
А. Быков
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Горелишвили
ГОЛ! 2:0!
Н. Лобанов
Замена
Д. Костяев
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Куклев
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Братчули
Желтая карточка
М. Жестоков
Замена
А. Антонюк
️️️️
В. Чала
Замена
М. Горелишвили
️️️️
Д. Прокопенко
Замена
Н. Печник
️️️️
Р. Касьянов
Замена
Е. Зверев
️️️️
С. Кузнецов
Замена
В. Генев
️️️️
Б. Абдулфаттах
Желтая карточка
В. Чала
Вторая желтая
Стив
Желтая карточка
Стив
ГОЛ! 1:0!
В. Чала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Рубин (мол)
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
11
Нейц Печник
ЦФ
3-3-1-3
1
Арлаускис
7
Дойати
51
Братчули
66
Жестоков
25
Ситдиков
55
Куклев
95
Прокопенко
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
34
Чала
3-2-4-1
1
Козлов
3
Касьянов
6
Вихров
5
Абдулфаттах
83
Стив
13
Почивалин
74
Нахлесткин
44
Буданов
10
Кузнецов
99
Дикьяра
99
Палиенко
95
Прокопенко
24
Горелишвили
24
Горелишвили
95
Прокопенко
51
Братчули
39
Умарбаев
39
Умарбаев
51
Братчули
55
Куклев
57
Лобанов
57
Лобанов
55
Куклев
Горелишвили
4
Аскаров
4
Аскаров
Горелишвили
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
34
Чала
16
Антонюк
16
Антонюк
34
Чала
99
Палиенко
93
Быков
93
Быков
99
Палиенко
10
Кузнецов
13
Зверев
13
Зверев
10
Кузнецов
99
Дикьяра
43
Костяев
43
Костяев
99
Дикьяра
5
Абдулфаттах
24
Генев
24
Генев
5
Абдулфаттах
3
Касьянов
11
Печник
11
Печник
3
Касьянов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
42
Егор Наумов
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
42
Егор Наумов
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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