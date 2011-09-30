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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 30 сентября 2011
Ростов (мол)
30.09.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
19'
А. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Е. Наумов
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Быков
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Арефьев
Желтая карточка
С. Харламов
Замена
А. Арефьев
️️️️
Д. Кухарчук
Желтая карточка
Д. Ковба
Замена
Д. Костяев
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Демченко
️️️️
Н. Васильев
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Стив
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
Е. Зверев
Замена
А. Зотов
️️️️
О. Аумада
Замена
А. Орсаев
️️️️
А. Соловьев
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
6
Оскар Аумада
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
39
Алексей Попов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
3-2-3-1-1
30
Соловьев
37
Хагба
27
Харламов
5
Котенев
5
Мироник
66
Губанов
45
Кухарчук
6
Аумада
96
Васильев
32
Кулишев
70
Гурбанов
4-1-3-1-1
31
Федоров
83
Стив
6
Вихров
47
Божин
13
Почивалин
18
Шалаев
13
Зверев
2
Ковба
99
Дикьяра
99
Палиенко
39
Попов
6
Аумада
68
Зотов
68
Зотов
6
Аумада
96
Васильев
17
Демченко
17
Демченко
96
Васильев
45
Кухарчук
44
Арефьев
44
Арефьев
45
Кухарчук
30
Соловьев
12
Орсаев
12
Орсаев
30
Соловьев
99
Палиенко
42
Наумов
42
Наумов
99
Палиенко
39
Попов
93
Быков
93
Быков
39
Попов
18
Шалаев
43
Костяев
43
Костяев
18
Шалаев
13
Зверев
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
13
Зверев
83
Стив
10
Кузнецов
10
Кузнецов
83
Стив
Остались в запасе
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
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Зенит (мол)
3 : 0
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Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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