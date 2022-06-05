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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Тюмень
Сергей Зуйков
Новости
€ 125 тыс
Сергей Зуйков - новости
Тюмень
19 сентября 1993 (33), Москва
#23 | Защитник
182 см
Россия
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Новости
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Публикации
«Это шок и преступление». Игрок «Томи» – об исключении клуба из ФНЛ
2022.06.05 01:30
2
Долг «Томи» по зарплатам – 300 миллионов. Игроки грозят обратиться в палату споров РФС
2018.12.20 14:59
10
Капитан «Томи» – о долгах клуба: «Информации вообще никакой нет. Попросили подождать, и все»
2018.11.27 06:44
1
Заместитель губернатора пообещал до конца 2018 года погасить долги «Томи». Они составляют 16 миллионов
2018.10.19 06:17
5
Защитник «Томи»: «Долги по зарплате? О бойкоте матчей пока речь не идет. Мы очень любим футбол»
2018.10.13 23:13
1
Зуйков сменил «Зенит» на «Томь»
2017.08.29 09:07
2
Зуйков: «Очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава «Зенита»
2017.01.10 18:06
3
Фото
Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
2017.01.10 17:37
9
Защитник «Волгаря» близок к переходу в «Зенит»
2017.01.05 22:13
8
«Динамо» выигрывает борьбу у «Зенита» за защитника «Волгаря» Зуйкова
2016.12.29 01:16
3
Защитник «Волгаря» приглашен на зимние сборы «Зенита»
2016.12.26 15:23
5
«Зенит» заинтересован в покупке Кирилла Погребняка
2016.12.26 13:16
15
ФНЛ. «Волгарь» оказался сильнее «Балтики»
2015.11.08 18:10
1
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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