Защитник «Томи»: «Долги по зарплате? О бойкоте матчей пока речь не идет. Мы очень любим футбол»

Защитник «Томи» Сергей Зуйков рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Перед нами долги по премиальным за весь прошлый сезон. Примерно четыре месяца не платят заработную плату. Поэтому и решили провести такую акцию, задержав немного матч и выйдя в специально заготовленных футболках.

В клубе сначала сказали, что первую половину выплатят 15 августа, а вторую — ровно через месяц. В итоге все сроки давно прошли, а руководство молчит. Губернатор области обещал в октябре, но никакой конкретной информации больше нет. У ребят уже нет веры в слова… А ведь задолженности не только перед нами, но и перед административным штабом, персоналом…

О бойкоте матчей пока речь не идет. Мы идем на первом месте, все хотят играть, побеждать — только это останавливает. Мы очень любим футбол, каждый из нас. Плюс коллектив у нас сложился отличный. Игроки качественные, отношения прекрасные – вот и весь секрет успеха. Даже несмотря на отсутствие денег», – сказал Зуйков.

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