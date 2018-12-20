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    Долг «Томи» по зарплатам – 300 миллионов. Игроки грозят обратиться в палату споров РФС

    По информации «Спорт-Экспресса», ряд футболистов «Томи» могут разорвать контракты с клубом в зимнее трансферное окно.

    Голкипер Александр Мелихов, защитники Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Алексей Шумских, Сергей Зуйков и полузащитники Семен Фомин и Ян Казаев в письменном виде уведомили руководство томичей, что попросят Палату по разрешению споров РФС разорвать их контракты в одностороннем порядке, если клуб не выплатит задолженность по зарплате, которая составляет 300 миллионов рублей.

    Игроки дали время «Томи» до 2 января. В противном случае, 9 января они обратятся в Палату.

    После 24-х туров «Томь» располагается на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ и отстает от лидирующего «Тамбова» на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2018 14:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 7 часов назад

      В следующем сезоне недосчитаемся ещё несколько футбольных клубов.

      0
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      Рейтинг: +462

      Тони Монтана Б 9 часов назад

      Похоже минус 1 клуб...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42320

      zigbert 10 часов назад

      Не видать им этих денег как своих ушей.

      1
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      Рейтинг: +209

      uS_Number oNe 10 часов назад

      Можете спокойно разрывать и уходить, не ждите денег..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +958

      Manilov 11 часов назад

      Очередной звоночек клубам. Кардинально сокращайте расходы по зарплатам! А эти ммм..., футболисты никуда не денутся. Ибо никому не нужны.

      -1
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      Рейтинг: +3407

      ilichkadr 11 часов назад

      Ну, никак РФС не расстроится, но разрывать в одностороннем порядке контракты не будет, поскольку у него таких полномочий нет. Учим матчасть, читаем ТК РФ.

      0
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      Рейтинг: +175

      _MATRIX_ 11 часов назад

      Если, скажем, там около 30 игроков (все составы), то на каждого приходится по 10 000 000 рублей. Охреневшие дармоеды >(

      1
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      Рейтинг: +3407

      ilichkadr > _MATRIX_ 11 часов назад

      Ну, почему же дармоеды? Идиоты те, кто заключал с футболистами бешеные контракты.

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      Рейтинг: +27620

      Полная Канистра 11 часов назад

      вовремя мутко лыжи надел и смылся

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