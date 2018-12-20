Долг «Томи» по зарплатам – 300 миллионов. Игроки грозят обратиться в палату споров РФС

По информации «Спорт-Экспресса», ряд футболистов «Томи» могут разорвать контракты с клубом в зимнее трансферное окно.

Голкипер Александр Мелихов, защитники Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Алексей Шумских, Сергей Зуйков и полузащитники Семен Фомин и Ян Казаев в письменном виде уведомили руководство томичей, что попросят Палату по разрешению споров РФС разорвать их контракты в одностороннем порядке, если клуб не выплатит задолженность по зарплате, которая составляет 300 миллионов рублей.

Игроки дали время «Томи» до 2 января. В противном случае, 9 января они обратятся в Палату.

После 24-х туров «Томь» располагается на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ и отстает от лидирующего «Тамбова» на одно очко.