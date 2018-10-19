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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Заместитель губернатора пообещал до конца 2018 года погасить долги «Томи». Они составляют 16 миллионов

    Футболисты «Томи» не будут бойкотировать матчи чемпионата ФНЛ из-за долгов клуба перед ними.

    На этой неделе капитан команды Сергей Зуйков встретился с заместителем губернатора Томской области по внутренней политике Сергеем Ильиных. Стороны обсудили ситуацию в клубе. На данный момент задолженность перед футболистами, персоналом и сотрудниками «Томи» составляет около 16 миллионов рублей.

    «На данный момент «Томь» и руководство области нашли компромисс. Оставшиеся игры первенства команда будет стараться биться за результат и приносить удовольствие томским болельщикам, как это было в прошлых играх», – рассказал Зуйков.

    Со стороны представителей власти на встрече было обещано, что в течение двух недель игрокам поступят средства в размере одной зарплаты, а до конца 2018-го клуб погасит всю задолженность.

    Источник: «В Томске»

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    19.10.2018 06:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 4 ноября 2018, 17:30

      Тошнит уже от Томи и её проблем вечных...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 12:03

      Заманивают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 19 октября 2018, 09:42

      это самая важная новость , правда бомбардир? тем более чиновник обманет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:03

      Ну раз пообещал, то надо ждать 3 года...

      3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 октября 2018, 09:03

      А почему долги должны гаситься за счет бюджета ? на лечение детей денег нет , а для этих найдутся ?

      2
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