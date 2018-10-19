Заместитель губернатора пообещал до конца 2018 года погасить долги «Томи». Они составляют 16 миллионов

Футболисты «Томи» не будут бойкотировать матчи чемпионата ФНЛ из-за долгов клуба перед ними.

На этой неделе капитан команды Сергей Зуйков встретился с заместителем губернатора Томской области по внутренней политике Сергеем Ильиных. Стороны обсудили ситуацию в клубе. На данный момент задолженность перед футболистами, персоналом и сотрудниками «Томи» составляет около 16 миллионов рублей.

«На данный момент «Томь» и руководство области нашли компромисс. Оставшиеся игры первенства команда будет стараться биться за результат и приносить удовольствие томским болельщикам, как это было в прошлых играх», – рассказал Зуйков.

Со стороны представителей власти на встрече было обещано, что в течение двух недель игрокам поступят средства в размере одной зарплаты, а до конца 2018-го клуб погасит всю задолженность.