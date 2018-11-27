Капитан «Томи» – о долгах клуба: «Информации вообще никакой нет. Попросили подождать, и все»

Капитан «Томи» Сергей Зуйков рассказал о ситуации с задолженностью клуба перед игроками по зарплате.

– До отпуска, как обещали, долги перед вами не погасили. Какая-то информация по этому вопросу есть?

– Вообще никакой. Попросили подождать, и все. Действительно, на футболистов «Томи» есть спрос. Если не отдадут долги, игроки сами могут уйти. Но даже если их закроют, то ребята, которые востребованы, все равно будут рассматривать предложения – нет уверенности, что в следующем году ситуация не повторится, что мы опять не будем ждать денег по три месяца.

Другой вопрос, что в случае выплат массового оттока футболистов однозначно не будет. И бесплатно никто не уйдет.

– Агент одного игрока «Томи» сказал мне, что час икс – 10 декабря. Если к этому времени ничего не прояснится, он будет вступать в переговоры с другими клубами.

– Я для себя никакой час икс не ставил.