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Защитник «Волгаря» близок к переходу в «Зенит»

5 января 2017, 22:13
8

Защитник «Волгаря» Сергей Зуйков во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, стороны близки к успешному завершению сделки. Сообщается, что 23-летний россиянин может присоединиться к сине-бело-голубым без прохождения просмотров, о которых говорилось ранее.

Вероятнее всего, Зуйков будет выступать за «Зенит-2». В нынешнем сезоне защитник провел за «Волгарь» в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью желтыми карточками.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Волгарь Зенит Зуйков Сергей
Комментарии (8)
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Koreez
1483646489
понятное дело что для Зенита 2 приобрели игрока , если хорошо себя проявить в зенит 2 то перейдёт в главную команду , мало верится в это, не понимаю одного , почему вукашина йовановича , не заигрывают и не дают место в составе главной команды Зенита , защитник явно доказал что способен и может укрепить зенит и играть стабильно , и помочь клубу , сербы , хорваты , чехи , словаки , умеют оборонятся , у них получается хорошо, они в этом хороши , Мирча луческу услышь меня пожалуйста и поставь Вукашина йовановича в состав главной команды Зенита , он отлично провёл сезон в составе зенит 2 , и достоин играть за главную команду , дай шанс парню , пусть с играет пару несколько игр и Мистер Мирча вы увидите что он вас и клуб не подведёт , ему не много уверенности нужно , это придёт от игры к игре .
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Koreez
1483650554
так вукашин заявлен за главную команду , мне не понятно, в лиге европы он точно может играть и заявлен тоже там.
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BoltCX
1483650812
там же и останется)) играй лучше в Волгаре
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Sasha1086
1483681788
собирают одних лавочников, когда же уже будут реальные приобретения, ведь на продаже халка, гарая, витселя было выручена реальная сумма. Так скоро докатимся до уровня Локо 6-7 место,чего бы не хотелось
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Garrincha58
1483692176
цыган акуенно усиливается
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Zenit-84
1483694715
Поможет ли
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XaXatyn
1483718124
Нормальный защитник 5 мячей в 18 играх !
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