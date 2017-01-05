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    Защитник «Волгаря» близок к переходу в «Зенит»

    Защитник «Волгаря» Сергей Зуйков во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, стороны близки к успешному завершению сделки. Сообщается, что 23-летний россиянин может присоединиться к сине-бело-голубым без прохождения просмотров, о которых говорилось ранее.

    Вероятнее всего, Зуйков будет выступать за «Зенит-2». В нынешнем сезоне защитник провел за «Волгарь» в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью желтыми карточками.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.01.2017 22:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 января 2017, 18:55

      Нормальный защитник 5 мячей в 18 играх !

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 6 января 2017, 12:25

      Поможет ли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 января 2017, 11:42

      цыган акуенно усиливается

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 6 января 2017, 08:49

      собирают одних лавочников, когда же уже будут реальные приобретения, ведь на продаже халка, гарая, витселя было выручена реальная сумма. Так скоро докатимся до уровня Локо 6-7 место,чего бы не хотелось

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 января 2017, 00:13

      там же и останется)) играй лучше в Волгаре

      1
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      Рейтинг: +19

      Koreez 6 января 2017, 00:09

      так вукашин заявлен за главную команду , мне не понятно, в лиге европы он точно может играть и заявлен тоже там.

      0
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      Рейтинг: +19

      Koreez 5 января 2017, 23:01

      понятное дело что для Зенита 2 приобрели игрока , если хорошо себя проявить в зенит 2 то перейдёт в главную команду , мало верится в это, не понимаю одного , почему вукашина йовановича , не заигрывают и не дают место в составе главной команды Зенита , защитник явно доказал что способен и может укрепить зенит и играть стабильно , и помочь клубу , сербы , хорваты , чехи , словаки , умеют оборонятся , у них получается хорошо, они в этом хороши , Мирча луческу услышь меня пожалуйста и поставь Вукашина йовановича в состав главной команды Зенита , он отлично провёл сезон в составе зенит 2 , и достоин играть за главную команду , дай шанс парню , пусть с играет пару несколько игр и Мистер Мирча вы увидите что он вас и клуб не подведёт , ему не много уверенности нужно , это придёт от игры к игре .

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      Рейтинг: +28

      Зенит-84 > Koreez 6 января 2017, 00:02

      По регламенту РФПЛ, футболист-легионер, заигранный за ФНЛ, не может принять участие в матчах РФПЛ. И наоборот, сыграв один матч в РФПЛ, он уже не сможет играть в ФНЛ.
      Поэтому пока он играет за Зенит-2.

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