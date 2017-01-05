Защитник «Волгаря» близок к переходу в «Зенит»

Защитник «Волгаря» Сергей Зуйков во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, стороны близки к успешному завершению сделки. Сообщается, что 23-летний россиянин может присоединиться к сине-бело-голубым без прохождения просмотров, о которых говорилось ранее.

Вероятнее всего, Зуйков будет выступать за «Зенит-2». В нынешнем сезоне защитник провел за «Волгарь» в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью желтыми карточками.