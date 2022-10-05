Сергей Зуйков - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Зуйков
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Зуйков
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)