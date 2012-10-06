Силвиу Изворану - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Силвиу
|Фамилия
|Изворану
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Силвиу
|Фамилия
|Изворану
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|17
|1
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|11.05.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|21.04.2013
|1' -34'
|Таврия (Симферополь)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|29'
|12.04.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|31.03.2013
|1' -60'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|21' 60'
|16.03.2013
|1' -46'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|35'
|10.03.2013
|1' -54'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|53'
|01.03.2013
|1' -73'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|38'
|26.10.2012
|1' -57'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|06.10.2012
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:3
|Волынь (Луцк)
|50' 56'
|29.09.2012
|1' -46'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|15'
|15.09.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|02.09.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|26.08.2012
|1' -76'
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Волынь (Луцк)
|19.08.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|12.08.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|06.08.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|14' 27'
|22.07.2012
|63' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|13.07.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)