Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Силвиу Изворану - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Силвиу
    Фамилия Изворану
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Родной город Галац
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 17 1 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Волынь (Луцк)
    11.05.2013 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:3 Арсенал (Киев)
    21.04.2013 1' -34' Таврия (Симферополь) 3:0 Волынь (Луцк)
    29'
    12.04.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    31.03.2013 1' -60' Волынь (Луцк) 1:1 Днепр (Днепр)
    21' 60'
    16.03.2013 1' -46' Заря (Луганск) 3:1 Волынь (Луцк)
    35'
    10.03.2013 1' -54' Волынь (Луцк) 0:2 Динамо (Киев)
    53'
    01.03.2013 1' -73' Шахтер (Донецк) 4:1 Волынь (Луцк)
    38'
    26.10.2012 1' -57' Арсенал (Киев) 1:1 Волынь (Луцк)
    06.10.2012 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:3 Волынь (Луцк)
    50' 56'
    29.09.2012 1' -46' Волынь (Луцк) 0:1 Таврия (Симферополь)
    15'
    15.09.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Волынь (Луцк)
    02.09.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Металлист (Харьков)
    26.08.2012 1' -76' Днепр (Днепр) 2:1 Волынь (Луцк)
    19.08.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:2 Заря (Луганск)
    12.08.2012 1' -90' Динамо (Киев) 4:1 Волынь (Луцк)
    06.08.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2012 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Волынь (Луцк)
    14' 27'
    22.07.2012 63' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Ворскла (Полтава)
    13.07.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    • Читайте нас: 
    11