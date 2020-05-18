Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Силвиу Изворану - статистика

Завершил карьеру
3 декабря 1982 (43), Галац
#24 | Защитник
187 см | 79 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
17
1
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Говерла
1 : 1
18.05.2013
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Волынь
1 : 3
11.05.2013
Арсенал
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Таврия
3 : 0
21.04.2013
Волынь
1' - 34'
29'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 2
12.04.2013
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
1 : 1
31.03.2013
Днепр
1' - 60'
21'
60'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Заря
3 : 1
16.03.2013
Волынь
1' - 46'
35'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
0 : 2
10.03.2013
Динамо К
1' - 54'
53'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Шахтер
4 : 1
01.03.2013
Волынь
1' - 73'
38'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Арсенал
1 : 1
26.10.2012
Волынь
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
0 : 3
06.10.2012
Волынь
1' - 90'
50'
56'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
0 : 1
29.09.2012
Таврия
1' - 46'
15'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Мариуполь
0 : 0
15.09.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
2 : 1
02.09.2012
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Днепр
2 : 1
26.08.2012
Волынь
1' - 76'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
2 : 2
19.08.2012
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
4 : 1
12.08.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
0 : 4
06.08.2012
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
28.07.2012
Волынь
1' - 90'
14'
27'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
22.07.2012
Ворскла
63' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Волынь
1 : 1
13.07.2012
Карпаты
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+