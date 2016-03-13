Александер Фарнеруд - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Фарнеруд
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Фарнеруд
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|71' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Торино (Турин)
|08.05.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:5
|Торино (Турин)
|24.04.2016
|72' -90'
|Торино (Турин)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|16.04.2016
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Торино (Турин)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|03.04.2016
|80' -90'
|Интер (Милан)
|1:2
|Торино (Турин)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:4
|Ювентус (Турин)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:2
|Торино (Турин)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Лацио (Рим)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|21.02.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|14.02.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Торино (Турин)
|07.02.2016
|57' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Кьево (Верона)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Торино (Турин)
|31.01.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Верона (Верона)