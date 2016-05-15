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Александер Фарнеруд
Статистика
Александер Фарнеруд - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1984 (42)
#9 | Полузащитник
182 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2 : 1
15.05.2016
Торино
71' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1 : 2
08.05.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 5
30.04.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 3
24.04.2016
Сассуоло
72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 2
20.04.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
0 : 1
16.04.2016
Торино
80' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
10.04.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
1 : 2
03.04.2016
Торино
80' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1 : 4
20.03.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
3 : 2
13.03.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1 : 1
06.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1 : 0
27.02.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0 : 0
21.02.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
1 : 3
14.02.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1 : 2
07.02.2016
Кьево
57' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0 : 0
31.01.2016
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Был в запасе
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