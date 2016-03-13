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    Александер Фарнеруд - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Александер
    Фамилия Фарнеруд
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 71' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Торино (Турин)
    08.05.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Наполи (Неаполь)
    30.04.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:5 Торино (Турин)
    24.04.2016 72' -90' Торино (Турин) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    20.04.2016 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    16.04.2016 80' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Торино (Турин)
    10.04.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    03.04.2016 80' -90' Интер (Милан) 1:2 Торино (Турин)
    20.03.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:4 Ювентус (Турин)
    13.03.2016 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:2 Торино (Турин)
    06.03.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Лацио (Рим)
    27.02.2016 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    21.02.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Карпи (Карпи)
    14.02.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:3 Торино (Турин)
    07.02.2016 57' -90' Торино (Турин) 1:2 Кьево (Верона)
    03.02.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Торино (Турин)
    31.01.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Верона (Верона)
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