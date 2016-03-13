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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 13 марта 2016
Дженоа
13.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Торино
45+2'
А. Черчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
77'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
К. Молинаро
76'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Бенасси
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Б. Джемаили
76'
60'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Белотти
Замена
Сусо
️️️️
А. Черчи
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Черчи
45'
+2
Замена
Л. Ригони
️️️️
Д. Лаксальт
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Сусо
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-2-2-2
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
8
Бурдиссо
11
Силва
14
Ансальди
21
Джемаили
8
Ринкон
7
Черчи
21
Пандев
4-4-2
93
Паделли
52
Максимович
24
Моретти
15
Глик
3
Молинаро
5
Вивес
18
Аква
24
Бенасси
33
Перес
11
Белотти
9
Иммобиле
93
Лаксальт
30
Ригони
30
Ригони
93
Лаксальт
21
Джемаили
77
Тахцидис
77
Тахцидис
21
Джемаили
7
Черчи
10
Сусо
10
Сусо
7
Черчи
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
24
Бенасси
11
Лопес
11
Лопес
24
Бенасси
11
Белотти
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Белотти
Остались в запасе
Дженоа
Торино
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Дженоа - Торино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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