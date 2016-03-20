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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 20 марта 2016
Торино
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
48'
А. Белотти (П)
32'
П. Погба
42'
С. Хедира
63'
А. Мората
77'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
87'
Красная карточка
С. Хедира
85'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Манджукич
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Бенасси
81'
77'
ГОЛ! 1:4!
А. Мората
Пас отдал
П. Погба
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Г. Силва
75'
Желтая карточка
А. Белотти
68'
63'
ГОЛ! 1:3!
А. Мората
Пас отдал
П. Погба
50'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Белотти
48'
47'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
М. Лопес
️️️️
Ч. Иммобиле
45'
44'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Хедира
Пас отдал
М. Манджукич
Желтая карточка
Г. Силва
35'
32'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
32'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Желтая карточка
К. Глик
31'
Желтая карточка
А. Аква
19'
16'
Желтая карточка
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
27
Силва
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
33
Перес
24
Бенасси
18
Аква
5
Вивес
11
Белотти
9
Иммобиле
3-3-2-2
1
Буффон
15
Барцальи
24
Ругани
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
99
Лемина
26
Сандро
28
Хедира
8
Погба
9
Манджукич
21
Дибала
27
Силва
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
27
Силва
24
Бенасси
33
Базелли
33
Базелли
24
Бенасси
9
Иммобиле
11
Лопес
11
Лопес
9
Иммобиле
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
9
Манджукич
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Манджукич
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Торино
Ювентус
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Ювентус
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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