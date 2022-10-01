Беник Афобе - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Беник
|Фамилия
|Афобе
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Беник
|Фамилия
|Афобе
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|19
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2023
|83' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.12.2022
|78' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.10.2022
|60' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|22.10.2022
|76' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2022
|79' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.10.2022
|77' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|08.10.2022
|66' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.10.2022
|76' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|63'
|14.09.2022
|62' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.09.2022
|62' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|90'
|30.08.2022
|73' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.08.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|13.08.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|85' 62'
|06.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)