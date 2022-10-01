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    Беник Афобе - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Беник
    Фамилия Афобе
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1993 (30 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 19 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2023 83' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    29.12.2022 78' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    29.10.2022 60' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    22.10.2022 76' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.10.2022 79' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.10.2022 77' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    08.10.2022 66' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.10.2022 76' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    01.10.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    63'
    14.09.2022 62' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.09.2022 62' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    90'
    30.08.2022 73' -90' Бернли (Бернли) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    27.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.08.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    13.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    85' 62'
    06.08.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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