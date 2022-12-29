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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бристоль Сити
Миллуолл - Бристоль Сити: обзор матча 29 декабря 2022
Миллуолл
29.12.2022, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Бристоль Сити
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Сэйвилл
78'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
А. Фогльзаммер
78'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
78'
68'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
Замена
К. Стайлс
️️️️
Т. Бьюри
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4-2-1-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
3-2-1-1-3
1
О'Лири
3
Нейсмит
5
Аткинсон
26
Винер
19
Таннер
3
Принг
37
Джеймс
8
Скотт
18
Вайманн
9
Конвей
42
Семеньо
7
Бьюри
4
Стайлс
4
Стайлс
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
Остались в запасе
Миллуолл
Бристоль Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Миллуолл - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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