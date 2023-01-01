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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ротерхэм
Миллуолл - Ротерхэм: обзор матча 01 января 2023
Миллуолл
01.01.2023, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
4'
Т. Брэдшоу
66'
К. Хамфрис (АГ)
81'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Ротерхэм
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
З. Флемминг
88'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Хонимэн
83'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
А. Фогльзаммер
83'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
83'
ГОЛ! 3:0!
Т. Брэдшоу
81'
76'
Желтая карточка
Д. Линдси
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Стайлс
72'
68'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
67'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
П. Киосо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Хамфрис
66'
Желтая карточка
Д. Купер
51'
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
К. Стайлс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
37
Jake Hull
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
4
Стайлс
10
Хонимэн
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
4-1-4-1
1
Йоханссон
30
Киосо
6
Вуд
25
Хамфрис
45
Хардинг
2
Одоффин
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
4
Барласер
29
Линдси
14
Вашингтон
9
Флемминг
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Флемминг
10
Хонимэн
11
Эсс
11
Эсс
10
Хонимэн
4
Стайлс
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
4
Стайлс
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
30
Киосо
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
30
Киосо
Остались в запасе
Миллуолл
Ротерхэм
27
Коннал Трумен
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
37
Jake Hull
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
37
Jake Hull
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Миллуолл - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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