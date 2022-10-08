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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Мидлсбро
Миллуолл - Мидлсбро: обзор матча 08 октября 2022
Миллуолл
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
5'
З. Флемминг
49'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Мидлсбро
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Фогльзаммер
83'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
З. Флемминг
82'
75'
Замена
М. Хопп
️️️️
Р. Муньис
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
66'
65'
Замена
М. Форсс
️️️️
Ч. Акпом
65'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
П. МакНэйр
57'
Желтая карточка
И. Джонс
Замена
К. Стайлс
️️️️
Т. Бьюри
57'
51'
Замена
Х. Хакни
️️️️
Р. МакГри
51'
Замена
Р. Гилс
️️️️
М. Бола
ГОЛ! 2:0!
З. Флемминг
49'
42'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
Т. Бьюри
42'
Желтая карточка
М. Уоллес
29'
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Каллум Стайлс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
30
Хэйден Хакни
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4-2-1-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
3-4-1-2
1
Стеффен
17
МакНэйр
23
Фрай
16
Бола
25
Крукс
16
Хаусон
8
МакГри
26
Ленихэн
25
Джонс
9
Муньис
29
Акпом
7
Бьюри
4
Стайлс
4
Стайлс
7
Бьюри
9
Флемминг
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
17
МакНэйр
2
Дейкстел
2
Дейкстел
17
МакНэйр
16
Бола
3
Гилс
3
Гилс
16
Бола
8
МакГри
30
Хакни
30
Хакни
8
МакГри
29
Акпом
88
Форсс
88
Форсс
29
Акпом
9
Муньис
9
Хопп
9
Хопп
9
Муньис
Остались в запасе
Миллуолл
Мидлсбро
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
1
Лайам Робертс
ВР
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Миллуолл - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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