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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкпул
Миллуолл - Блэкпул: обзор матча 17 сентября 2022
Миллуолл
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
14'
Д. Гримшоу (АГ)
63'
Б. Афобе
33'
Ч. Патино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Блэкпул
90'
+1
Желтая карточка
Т. Корбяну
89'
Замена
С. Кэри
️️️️
Ч. Патино
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
З. Флемминг
88'
81'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Хасбэнд
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Д. Хонимэн
78'
72'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Йетс
72'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
К. Коннолли
Желтая карточка
М. Уоллес
68'
ГОЛ! 2:1!
Б. Афобе
63'
60'
Желтая карточка
Ч. Патино
33'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Патино
Пас отдал
Д. Йетс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Гримшоу
14'
Желтая карточка
Д. Купер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
4-4-1-1
25
Лонг
3
Уоллес
4
Крессуэлл
2
Мэлони
5
Купер
4
Стайлс
10
Хонимэн
16
Шеклтон
16
Митчелл
9
Флемминг
23
Афобе
3-3-1-3
32
Гримшоу
3
Хасбэнд
21
Экпитета
15
Торнили
6
Коннолли
16
Дугалл
2
Томпсон
28
Патино
7
Корбяну
19
Ловери
12
Йетс
10
Хонимэн
20
МакНамара
20
МакНамара
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
9
Флемминг
6
Коннолли
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
6
Коннолли
3
Хасбэнд
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
3
Хасбэнд
28
Патино
14
Кэри
14
Кэри
28
Патино
12
Йетс
99
Поведа
99
Поведа
12
Йетс
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкпул
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
12
Крис Максвелл
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Миллуолл - Блэкпул
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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