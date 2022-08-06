Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Миллуолл
Шеффилд Юнайтед - Миллуолл: обзор матча 06 августа 2022
Шеффилд Юнайтед
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
7'
И. Ндиайе
22'
С. Берге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Миллуолл
Желтая карточка
У. Фодеринхэм
90'
+4
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. МакНамара
Желтая карточка
К. Кларк
82'
80'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Флек
72'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Брюстер
67'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
И. Ндиайе
67'
45'
Желтая карточка
М. Беннетт
Пенальти не реализован!
О. Норвуд
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Берге
Пас отдал
Д. Флек
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
У. Фодеринхэм
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
26
Кларк
16
Берге
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
7
Ндиайе
10
Брюстер
4-3-3
33
Биалковски
4
Крессуэлл
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
16
Шеклтон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
20
МакНамара
10
Беннетт
23
Афобе
13
Флек
23
Осборн
23
Осборн
13
Флек
7
Ндиайе
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Ндиайе
10
Брюстер
14
Шарп
14
Шарп
10
Брюстер
6
Сэйвилл
7
Бьюри
7
Бьюри
6
Сэйвилл
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Миллуолл
30
Жордан Амисса
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Миллуолл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Миллуолл
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+