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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Миллуолл
Бристоль Сити - Миллуолл: обзор матча 15 октября 2022
Бристоль Сити
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Миллуолл
71'
Д. Купер (АГ)
44'
Т. Брэдшоу
76'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Миллуолл
Замена
Д. Каджи
️️️️
З. Винер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. МакНамара
88'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
А. Фогльзаммер
87'
Замена
Д. Эванс
️️️️
З. Флемминг
77'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
76'
ГОЛ! 1:2!
З. Флемминг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Купер
71'
Замена
К. Принг
️️️️
Д. Дасилва
66'
Замена
Т. Калас
️️️️
М. Сайкс
61'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Клозе
61'
61'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Т. Бьюри
61'
Замена
К. Стайлс
️️️️
М. Уоллес
Замена
К. Мартин
️️️️
Т. Конвей
61'
57'
Желтая карточка
М. Уоллес
53'
Желтая карточка
Д. Купер
Желтая карточка
А. Семеньо
53'
44'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
Т. Клозе
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-2-1-3
1
О'Лири
12
Дасилва
5
Аткинсон
5
Клозе
26
Винер
17
Сайкс
8
Уилльямс
8
Скотт
9
Конвей
42
Семеньо
18
Вайманн
4-2-1-3
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
7
Бьюри
12
Дасилва
3
Принг
3
Принг
12
Дасилва
17
Сайкс
26
Калас
26
Калас
17
Сайкс
26
Винер
4
Каджи
4
Каджи
26
Винер
9
Конвей
18
Мартин
18
Мартин
9
Конвей
5
Клозе
21
Уэллс
21
Уэллс
5
Клозе
3
Уоллес
4
Стайлс
4
Стайлс
3
Уоллес
9
Фогльзаммер
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Фогльзаммер
9
Флемминг
12
Эванс
12
Эванс
9
Флемминг
7
Бьюри
10
Хонимэн
10
Хонимэн
7
Бьюри
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Бристоль Сити
Миллуолл
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
33
Бартош Биалковски
ВР
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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