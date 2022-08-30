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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Миллуолл
Бернли - Миллуолл: обзор матча 30 августа 2022
Бернли
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
62'
Витиньо
72'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Миллуолл
83'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Уоллес
83'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Д. Шеклтон
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
82'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
Н. Телла
82'
73'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
73'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
А. Фогльзаммер
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
72'
Замена
Б. Пикок-Фаррел
️️️️
А. Мурич
68'
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
62'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
57'
45'
+1
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
35'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
4-4-1-1
49
Мурич
18
Тэйлор
14
Робертс
4
Харвуд-Беллис
2
Витиньо
4
Корк
8
Браунхилл
24
Каллен
7
Гудмундссон
23
Телла
16
Родригес
3-2-2-1-2
33
Биалковски
5
Купер
4
Крессуэлл
3
Уоллес
20
МакНамара
4
Хатчинсон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
7
Гудмундссон
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Гудмундссон
49
Мурич
1
Пикок-Фаррел
1
Пикок-Фаррел
49
Мурич
23
Телла
11
Костеллоу
11
Костеллоу
23
Телла
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Уоллес
16
Шеклтон
16
Митчелл
16
Митчелл
16
Шеклтон
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Бернли
Миллуолл
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бернли - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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