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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 сентября 2022
Миллуолл
14.09.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
54'
К. Уиллок
72'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+6
Замена
О. Какай
️️️️
К. Пал
85'
Замена
М. Бонн
️️️️
И. Хаир
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Д. Сэйвилл
78'
Замена
С. Мэлони
️️️️
К. Стайлс
78'
77'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Т. Робертс
77'
Замена
А. Доззел
️️️️
К. Уиллок
72'
ГОЛ! 0:2!
С. Йохансен
Пас отдал
И. Хаир
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
62'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
А. Фогльзаммер
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Хаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
3-4-1-2
33
Биалковски
4
Крессуэлл
5
Купер
3
Уоллес
4
Стайлс
16
Митчелл
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
4-3-2-1
88
Дьенг
2
Лейрд
27
Балогун
2
Данн
3
Пал
10
Йохансен
26
Филд
42
Ироегбунам
10
Хаир
16
Уиллок
19
Робертс
4
Стайлс
2
Мэлони
2
Мэлони
4
Стайлс
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
3
Пал
29
Какай
29
Какай
3
Пал
16
Уиллок
21
Доззел
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
9
Бонн
9
Бонн
10
Хаир
19
Робертс
13
Дайкс
13
Дайкс
19
Робертс
Остались в запасе
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
25
Джордж Лонг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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