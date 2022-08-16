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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Миллуолл
Суонси - Миллуолл: обзор матча 16 августа 2022
Суонси
16.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
1'
Р. Мэннинг
12'
М. Обафеми
90+3'
Б. Кабанго (АГ)
90+5'
Н. Вуд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Миллуолл
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Н. Вуд
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Кабанго
Желтая карточка
М. Обафеми
90'
+1
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Р. Мэннинг
75'
75'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Б. Митчелл
Желтая карточка
Р. Мэннинг
73'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Аллен
68'
65'
Желтая карточка
С. Мэлони
64'
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
Д. Купер
64'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Шеклтон
42'
Желтая карточка
Б. Митчелл
39'
Желтая карточка
Т. Бьюри
Замена
М. Соринола
️️️️
Д. Латибодье
20'
ГОЛ! 2:0!
М. Обафеми
Пас отдал
К. Ноутон
12'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мэннинг
Пас отдал
О. Нтчам
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
3-2-3-2
1
Фишер
6
Дарлинг
22
Латибодье
15
Вуд
3
Мэннинг
26
Ноутон
7
Аллен
6
Гримес
10
Нтчам
21
Обафеми
9
Пироэ
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Уоллес
2
Мэлони
4
Крессуэлл
20
МакНамара
5
Купер
16
Митчелл
16
Шеклтон
10
Хонимэн
23
Афобе
7
Бьюри
22
Латибодье
29
Соринола
29
Соринола
22
Латибодье
3
Мэннинг
5
Кабанго
5
Кабанго
3
Мэннинг
7
Аллен
4
Фултон
4
Фултон
7
Аллен
5
Купер
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
5
Купер
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Митчелл
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
16
Митчелл
Остались в запасе
Суонси
Миллуолл
13
Стивен Бенда
ВР
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
25
Джордж Лонг
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Суонси - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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