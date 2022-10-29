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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл: обзор матча 29 октября 2022
Хаддерсфилд Таун
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
9'
Ю. Накаяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Замена
У. Бойл
️️️️
Д. Касуму
88'
Желтая карточка
С. Томас
83'
83'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Б. Митчелл
82'
Желтая карточка
Т. Бьюри
Желтая карточка
М. Хелик
78'
77'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Д. МакНамара
77'
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
68'
60'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
59'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
С. Мэлони
54'
Желтая карточка
Ч. Крессуэлл
50'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
Замена
Д. Холмс
️️️️
О. Тертон
32'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Накаяма
Пас отдал
М. Хелик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Николлс
6
Хелик
3
Накаяма
22
Камара
7
Джексон
20
Тертон
18
Касуму
5
Радони
7
Томас
25
Уорд
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
2
Мэлони
4
Крессуэлл
4
Стайлс
16
Шеклтон
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
20
Тертон
14
Холмс
14
Холмс
20
Тертон
18
Касуму
12
Бойл
12
Бойл
18
Касуму
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
16
Митчелл
12
Эванс
12
Эванс
16
Митчелл
20
МакНамара
10
Хонимэн
10
Хонимэн
20
МакНамара
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
2
Мэлони
7
Бьюри
7
Бьюри
2
Мэлони
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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