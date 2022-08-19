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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Миллуолл
Норвич Сити - Миллуолл: обзор матча 19 августа 2022
Норвич Сити
19.08.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
50'
Д. Сарджент
75'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Миллуолл
Желтая карточка
Т. Крул
90'
+2
85'
Замена
Д. Купер
️️️️
Д. МакНамара
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Сарджент
85'
Желтая карточка
Л. Гиббс
84'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
О. Эрнандес
78'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
К. Доуэлл
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
К. Доуэлл
75'
70'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Б. Митчелл
70'
Замена
З. Флемминг
️️️️
Д. Хонимэн
70'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Бьюри
66'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
ГОЛ! 1:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
Д. Синани
50'
19'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-4-2-1
23
Крул
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
23
МакЛин
20
Гиббс
10
Синани
32
Нуньес
26
Доуэлл
11
Эрнандес
9
Сарджент
4-4-2
33
Биалковски
20
МакНамара
2
Мэлони
3
Уоллес
4
Хатчинсон
18
Леонард
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
16
Митчелл
7
Бьюри
23
Афобе
11
Эрнандес
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Эрнандес
26
Доуэлл
10
Кантвелл
10
Кантвелл
26
Доуэлл
9
Сарджент
20
Пукки
20
Пукки
9
Сарджент
20
МакНамара
5
Купер
5
Купер
20
МакНамара
16
Митчелл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
16
Митчелл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Флемминг
10
Хонимэн
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
Остались в запасе
Норвич Сити
Миллуолл
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Норвич Сити - Миллуолл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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