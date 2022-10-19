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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Уотфорд
Миллуолл - Уотфорд: обзор матча 19 октября 2022
Миллуолл
19.10.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
8'
Т. Брэдшоу
26'
Т. Брэдшоу
33'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Уотфорд
Замена
Т. Бьюри
️️️️
С. Мэлони
89'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
А. Фогльзаммер
79'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
79'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
З. Флемминг
78'
74'
Замена
В. Байо
️️️️
К. Дэвис
Замена
К. Стайлс
️️️️
М. Беннетт
60'
56'
Желтая карточка
А. Камара
46'
Замена
С. Калу
️️️️
К. Сема
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Х. Чодури
ГОЛ! 3:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Купер
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
М. Беннетт
26'
22'
Желтая карточка
К. Дэвис
18'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Луза
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Каллум Стайлс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-2-1-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Мэлони
20
МакНамара
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
2-4-2-2
26
Бахман
5
Троост-Эконг
11
Камара
26
Луза
8
Чодури
32
Гослинг
12
Сема
7
Сарр
22
Асприлья
6
Поллок
9
Дэвис
10
Беннетт
4
Стайлс
4
Стайлс
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Фогльзаммер
9
Флемминг
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Флемминг
2
Мэлони
7
Бьюри
7
Бьюри
2
Мэлони
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
26
Луза
39
Кайембе
39
Кайембе
26
Луза
12
Сема
90
Калу
90
Калу
12
Сема
9
Дэвис
15
Байо
15
Байо
9
Дэвис
8
Чодури
9
Педро
9
Педро
8
Чодури
Остались в запасе
Миллуолл
Уотфорд
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Миллуолл - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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