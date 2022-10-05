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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Миллуолл
Ротерхэм - Миллуолл: обзор матча 05 октября 2022
Ротерхэм
05.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
9'
Д. Барласер (П)
42'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Миллуолл
Замена
Д. Линдси
️️️️
Б. Нортон-Каффи
90'
+1
85'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Т. Бьюри
Желтая карточка
Т. Ивс
79'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
К. Брэмолл
76'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
О. Рэтбоун
76'
76'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
76'
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Фогльзаммер
60'
Желтая карточка
Д. Купер
Замена
Т. Ивс
️️️️
К. Вашингтон
58'
Желтая карточка
Г. Холл
55'
52'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
42'
ГОЛ! 1:1!
З. Флемминг
Пас отдал
Б. Митчелл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Барласер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Каллум Стайлс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-3-1-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
6
Вуд
24
Холл
45
Хардинг
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
4
Барласер
27
Огбене
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
4-2-1-3
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
15
Брэмолл
21
Пелтье
21
Пелтье
15
Брэмолл
18
Нортон-Каффи
29
Линдси
29
Линдси
18
Нортон-Каффи
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
39
Ивс
39
Ивс
14
Вашингтон
7
Бьюри
4
Стайлс
4
Стайлс
7
Бьюри
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Ротерхэм
Миллуолл
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Миллуолл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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