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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Кардифф
Миллуолл - Кардифф: обзор матча 03 сентября 2022
Миллуолл
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
90'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Кардифф
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
90'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
З. Флемминг
89'
Желтая карточка
М. Уоллес
88'
Желтая карточка
К. Стайлс
76'
69'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Р. Сойерс
69'
Замена
Г. Уит
️️️️
Д. Филоджин
Замена
С. Мэлони
️️️️
Д. Сэйвилл
62'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Т. Брэдшоу
62'
Замена
Б. Афобе
️️️️
А. Фогльзаммер
62'
53'
Желтая карточка
М. Ромео
46'
Желтая карточка
С. Кипр
46'
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Ваттерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
11
Гэвин Уит
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-4-1-2
33
Биалковски
3
Уоллес
4
Хатчинсон
5
Купер
4
Стайлс
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
4-1-3-1-1
21
Оллсоп
38
Нг
2
Ромео
4
Кипр
27
Нкунку
24
Уинтл
9
Ожо
14
Сойерс
4
Риномхота
11
Филоджин
36
Ваттерс
6
Сэйвилл
2
Мэлони
2
Мэлони
6
Сэйвилл
9
Флемминг
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
23
Афобе
23
Афобе
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Брэдшоу
11
Филоджин
11
Уит
11
Уит
11
Филоджин
14
Сойерс
32
Роллс
32
Роллс
14
Сойерс
36
Ваттерс
47
Робинсон
47
Робинсон
36
Ваттерс
Остались в запасе
Миллуолл
Кардифф
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Миллуолл - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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