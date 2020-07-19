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Беньят Эчебаррия
Статистика
Беньят Эчебаррия - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1987 (39), Игорре
#7 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
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Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
4 : 0
19.07.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 2
16.07.2020
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 2
09.07.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
14.06.2020
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.02.2020
Атлетик
1' - 62'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 1
25.01.2020
Атлетик
82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
1 : 1
19.01.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 1
03.01.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 0
22.12.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
14.12.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 1
20.10.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
1 : 1
25.09.2019
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
2 : 0
22.09.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
52' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
30.08.2019
Реал Сосьедад
67' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
24.08.2019
Атлетик
1' - 74'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 0
16.08.2019
Барселона
81' - 90'
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