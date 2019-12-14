|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|16.07.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Леганес (Леганес)
|09.07.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|14.06.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|09.02.2020
|1' -62'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|25.01.2020
|82' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Сельта (Виго)
|03.01.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|25.09.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.09.2019
|52' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.08.2019
|67' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|24.08.2019
|1' -74'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|16.08.2019
|81' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Барселона (Барселона)