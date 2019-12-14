Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Беньят Эчебаррия - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Беньят
    Фамилия Эчебаррия
    Состав Без клуба
    Родной город Игорре
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Стоимость:
    € 2,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    16.07.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Леганес (Леганес)
    09.07.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Севилья (Севилья)
    14.06.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    09.02.2020 1' -62' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    25.01.2020 82' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    19.01.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Сельта (Виго)
    03.01.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.12.2019 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    14.12.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    20.10.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    28.09.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    25.09.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.09.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.09.2019 52' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    30.08.2019 67' -90' Атлетик (Бильбао) 2:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24.08.2019 1' -74' Хетафе (Хетафе) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    16.08.2019 81' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Барселона (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11