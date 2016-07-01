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Нолито - статьи
#3 | Нападающий
Имя
Мануэль Агудо
Фамилия
Дуран
Состав
Без клуба
Родной город
Санлукар-де-Баррамеда
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
15 октября 1986 (36 лет)
Рост
180
Вес
70
Стоимость:
€ 1,20
млн
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26.10.2015 15:58
10 лучших голов прошедшего уик-энда
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20.10.2015 12:00
Покер Неймара и первая тренерская отставка. Главные события 8-го тура испанской Примеры
Огромное количество забитых мячей, красные и желтые карточки мелькают со всех сторон, а фавориты турнира уверенно громят соперников. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Испании.
06.10.2015 21:11
Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня
Златан Ибрагимович может летом перебраться в МЛС, а в «Рубине» вновь будет новый тренер. «Бомбардир» подводит информационные итоги дня в традиционном дайджесте.
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25.09.2015 09:37
«Сельта», вива! Главные события 5-го тура испанской Примеры
Луис Энрике построил в Виго чудовище, которое вновь надавало по ушам его нынешнему детищу. «Атлетик» храбро, но безуспешно бился с «Мадридом». А «Севилья» еще тверже утаптывала ногами ил дна турнирной таблицы. Тур посреди недели – это не к добру.
24.09.2015 00:53
«Сельта» разгромила «Барселону», «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма». Дайджест событий дня
Дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки. Роналду близок к уходу из «Реала». Топовые матчи РФПЛ покажет телеканал «Россия 2». Все подробности и другие новости читайте в нашем дайджесте.
19.08.2015 09:33
Ресторанный гид. Чего ждать от нового сезона испанской Примеры
Победа «Атлетика» в Суперкубке Испании означает не только показательное избиение «Барселоны». Новый испанский сезон начинается. «Бомбардир» рассказывает, в каких заведениях Испании в новом ресторанном сезоне будут подавать наиболее интересные блюда.
5
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