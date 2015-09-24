«Сельта» разгромила «Барселону», «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма». Дайджест событий дня

Дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки. Роналду близок к уходу из «Реала». Топовые матчи РФПЛ покажет телеканал «Россия 2». Все подробности и другие новости читайте в нашем дайджесте.

Дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки. Роналду близок к уходу из «Реала». Топовые матчи РФПЛ покажет телеканал «Россия 2». Все подробности и другие новости читайте в нашем дайджесте.

Матч ЦСКА – «Локомотив» покажет «Россия 2»

Матч 10 тура чемпионата России между московскими ЦСКА и "Локомотивом" будет в прямой трансляции показан на телеканале "Россия 2", сообщил комментатор Владимир Стогниенко.

"В субботу в 14:00 мы покажем матч ЦСКА и "Локомотива". Комментировать доверили мне", - написал журналист в Twitter.

Отметим, что встреча "Спартак" - "Зенит" тоже будет показана на "России 2". Игра начнется в 19:00.

Роналду близок к уходу из «Реала»

Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с наставником Рафаэлем Бенитесом.

На данный момент Роналду ведет переговоры с "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года.

Криштиану Роналду уходит из «Реала» - правда или вымысел?

Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне»

В матче пятого тура Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Фрозиноне". У хозяев отличился Заза, а за "Фрозиноне" счет сравнял Бланшар. Из других результатов отметим первое поражение "Ромы" и очередную победу в исполнении "Интера".

Примера. «Сельта» разгромила «Барселону»

В матче пятого тура Примеры "Барселона" впервые потеряла очки, крупно уступив "Сельте". Счет в матче открыл Нолито, после чего дублем отметился Аспас. В концовке встречи команды обменялись голами - забили Неймар и Гуидетти - установив окончательный счет - 4:1.

Отметим и победу "Реала" в матче с "Атлетиком". Остальные результаты можно посмотреть здесь.

Кубок английской лиги. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм»

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги "Арсенал" оказался сильнее "Тоттенхэма" благодаря двум голам Матье Фламини. Отличился и еще один игрок "канониров" - Чамберс, забивший в свои ворота. Результаты других матчей можно посмотреть здесь.

Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом»

В матче шестого тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" впервые потеряла очки, сыграв вничью с "Хоффенхаймом". На гол Руди дортмундцы сумели ответить только мячом в исполнении Обамеянга. Результаты других встреч игрового дня можно посмотреть здесь.

Лига 1. «Лион» обыграл «Бастию»

В матче седьмого тура Лиги 1 "Лион" оказался сильнее "Бастии". Голами отметились Кьятенгва и Толиссо. Отметим и встречу "Тулузы" с "Марселем", завершившуюся ничейным результатом 1:1. Результаты других матчей тура можно найти здесь.

Состоялись матчи 1/16 Кубка России по футболу

ЦСКА сломил сопротивление "Байкала". "Спартак" разгромно выиграл у нижегородской "Волги". "Зенит" в дополнительное время оказался сильнее "Волги" из Твери. Из других результатов отметим победу молодежного состава "Кубани" над ярославским "Шинником".

Как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вышли в 1/8 финала Кубка России