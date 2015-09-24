Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сельта» разгромила «Барселону», «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма». Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    24.09.2015 00:53
    Дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки. Роналду близок к уходу из «Реала». Топовые матчи РФПЛ покажет телеканал «Россия 2». Все подробности и другие новости читайте в нашем дайджесте.

    Дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки. Роналду близок к уходу из «Реала». Топовые матчи РФПЛ покажет телеканал «Россия 2». Все подробности и другие новости читайте в нашем дайджесте.

    Матч ЦСКА – «Локомотив» покажет «Россия 2»

    Матч 10 тура чемпионата России между московскими ЦСКА и "Локомотивом" будет в прямой трансляции показан на телеканале "Россия 2", сообщил комментатор Владимир Стогниенко.

    "В субботу в 14:00 мы покажем матч ЦСКА и "Локомотива". Комментировать доверили мне", - написал журналист в Twitter.

    Отметим, что встреча "Спартак" - "Зенит" тоже будет показана на "России 2". Игра начнется в 19:00.

    Роналду близок к уходу из «Реала»

    Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с наставником Рафаэлем Бенитесом.

    На данный момент Роналду ведет переговоры с "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года.

    Криштиану Роналду уходит из «Реала» - правда или вымысел?

    Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне»

    В матче пятого тура Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Фрозиноне". У хозяев отличился Заза, а за "Фрозиноне" счет сравнял Бланшар. Из других результатов отметим первое поражение "Ромы" и очередную победу в исполнении "Интера".

    Примера. «Сельта» разгромила «Барселону»

    В матче пятого тура Примеры "Барселона" впервые потеряла очки, крупно уступив "Сельте". Счет в матче открыл Нолито, после чего дублем отметился Аспас. В концовке встречи команды обменялись голами - забили Неймар и Гуидетти - установив окончательный счет - 4:1.

    Отметим и победу "Реала" в матче с "Атлетиком". Остальные результаты можно посмотреть здесь.

    Кубок английской лиги. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм»

    В матче 1/16 финала Кубка английской лиги "Арсенал" оказался сильнее "Тоттенхэма" благодаря двум голам Матье Фламини. Отличился и еще один игрок "канониров" - Чамберс, забивший в свои ворота. Результаты других матчей можно посмотреть здесь.

    Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом»

    В матче шестого тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" впервые потеряла очки, сыграв вничью с "Хоффенхаймом". На гол Руди дортмундцы сумели ответить только мячом в исполнении Обамеянга. Результаты других встреч игрового дня можно посмотреть здесь.

    Лига 1. «Лион» обыграл «Бастию»

    В матче седьмого тура Лиги 1 "Лион" оказался сильнее "Бастии". Голами отметились Кьятенгва и Толиссо. Отметим и встречу "Тулузы" с "Марселем", завершившуюся ничейным результатом 1:1. Результаты других матчей тура можно найти здесь.

    Состоялись матчи 1/16 Кубка России по футболу

    ЦСКА сломил сопротивление "Байкала". "Спартак" разгромно выиграл у нижегородской "Волги". "Зенит" в дополнительное время оказался сильнее "Волги" из Твери. Из других результатов отметим победу молодежного состава "Кубани" над ярославским "Шинником".

    Как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вышли в 1/8 финала Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11