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Башким Кадрии
Статистика
Башким Кадрии - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1991 (35), Копенгаген
#9 | Полузащитник
176 см | 68 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
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Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
29
7
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
25.05.2024
Оденсе
1' - 72'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 0
19.05.2024
Рандерс
1' - 76'
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
10.05.2024
Люнгбю
46' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
3 : 2
06.05.2024
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 2
28.04.2024
Видовре
1' - 81'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
2 : 2
19.04.2024
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Оденсе
1 : 3
12.04.2024
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Люнгбю
0 : 0
05.04.2024
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Оденсе
0 : 1
02.04.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Оденсе
0 : 2
17.03.2024
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
0 : 1
10.03.2024
Оденсе
1' - 84'
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
1 : 1
03.03.2024
Оденсе
1' - 81'
74'
55'
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
1' - 76'
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе
1' - 90'
11'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
1 : 1
03.12.2023
Нордшелланд
1' - 90'
64'
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 1
26.11.2023
Оденсе
1' - 83'
23'
67'
Дания. Суперлига, 15 тур
Оденсе
0 : 2
12.11.2023
Видовре
1' - 62'
Дания. Суперлига, 14 тур
Люнгбю
2 : 2
04.11.2023
Оденсе
1' - 77'
14'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
0 : 0
29.10.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Оденсе
1 : 2
23.10.2023
Мидтьюлланд
1' - 69'
Дания. Суперлига, 11 тур
Нордшелланд
0 : 1
08.10.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Оденсе
1 : 2
02.10.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
24.09.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Оденсе
0 : 3
18.09.2023
Силькеборг
1' - 65'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
01.09.2023
Вайле
1' - 84'
14'
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
1 : 5
27.08.2023
Оденсе
1' - 88'
85'
60'
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 1
20.08.2023
Орхус
1' - 85'
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 1
11.08.2023
Оденсе
1' - 87'
Дания. Суперлига, 3 тур
Оденсе
1 : 2
07.08.2023
Виборг
Был в запасе
72'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 2
30.07.2023
Оденсе
85' - 90'
90'
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