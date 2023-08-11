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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Оденсе
Копенгаген - Оденсе: обзор матча 11 августа 2023
Копенгаген
11.08.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
77'
Л. Лерагер
90'
Э. Ахури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Оденсе
ГОЛ! 2:0!
Э. Ахури
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
90'
87'
Замена
А. Адельгор
️️️️
L. Owusu
87'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
К. Серенсен
77'
77'
Замена
С. Вяйсянен
️️️️
Ф. Тонгия
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Клем
76'
Желтая карточка
Э. Ахури
74'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Классон
59'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
59'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Н. Бойлесен
59'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Барджи
46'
9'
Желтая карточка
L. Owusu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
20
Бойлесен
4
Дикс
36
Клем
7
Классон
19
Барджи
99
Ахури
9
Оскарссон
7
Гонсалвеш
1-4-1-4
1
Хансен
28
Слотсагер
9
Кадрии
10
Тонгия
22
Аль-Хадж
8
Манне
11
Хорнеман
2
Микельсон
23
Келер
20
4
20
Бойлесен
3
Серенсен
3
Серенсен
20
Бойлесен
36
Клем
21
Лерагер
21
Лерагер
36
Клем
19
Барджи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
19
Барджи
9
Оскарссон
17
Ларссон
17
Ларссон
9
Оскарссон
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
7
Классон
20
29
Адельгор
29
Адельгор
20
10
Тонгия
5
Вяйсянен
5
Вяйсянен
10
Тонгия
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
Остались в запасе
Копенгаген
Оденсе
12
Тео Сандер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Оденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
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