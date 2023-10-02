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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Люнгбю
Оденсе - Люнгбю: обзор матча 02 октября 2023
Оденсе
02.10.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Люнгбю
60'
Т. Слотсагер
35'
Т. Чуквуани
50'
А. Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Люнгбю
90'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
87'
Замена
J. Amon
️️️️
Ф. Гиткьяер
87'
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
78'
Желтая карточка
П. Грегор
Замена
Т. Трибулл
️️️️
С. Келер
77'
Замена
Г. Груббе
️️️️
Н. Микельсон
77'
68'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
Р. Корлу
68'
Замена
А. Бьелланд
️️️️
М. Йенсен
Желтая карточка
А. Манне
67'
ГОЛ! 1:2!
Т. Слотсагер
60'
59'
Желтая карточка
М. Йенсен
Желтая карточка
Т. Слотсагер
51'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Гудьонсен
Пас отдал
Т. Чуквуани
Замена
М. Буя Турай
️️️️
J. Selven
46'
Желтая карточка
С. Келер
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чуквуани
Пас отдал
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
29
Адельгор
22
Хеландер
28
Слотсагер
9
Кадрии
11
8
Манне
22
Аль-Хадж
23
Келер
2
Микельсон
11
Дидсон
4-3-1-2
1
3
Йенсен
5
Муниеса
2
Кумадо
5
Грегор
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
10
Корлу
26
Гиткьяер
9
Гудьонсен
2
Микельсон
14
Груббе
14
Груббе
2
Микельсон
23
Келер
28
Трибулл
28
Трибулл
23
Келер
11
95
Буя Турай
95
Буя Турай
11
3
Йенсен
6
Бьелланд
6
Бьелланд
3
Йенсен
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
10
Корлу
22
Магнуссон
22
Магнуссон
10
Корлу
26
Гиткьяер
11
11
26
Гиткьяер
Остались в запасе
Оденсе
Люнгбю
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Оденсе - Люнгбю
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
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