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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Оденсе
Вайле - Оденсе: обзор матча 06 мая 2024
Вайле
06.05.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
3 : 2
Завершен
Оденсе
12'
М. Джувара
71'
Г. Онугха
81'
D. Emmanouilidis
11'
M. Fenger
90+5'
L. Kjerrumgaard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Оденсе
Желтая карточка
M. Elvius
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
L. Kjerrumgaard
Замена
В. Линд
️️️️
Г. Онугха
90'
+4
Замена
M. Elvius
️️️️
T. Gundelund
90'
+4
89'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
Р. Аль-Хадж
Желтая карточка
D. Emmanouilidis
82'
82'
Замена
B. Paulsen
️️️️
Д. Гомес
Замена
А. Якобсен
️️️️
М. Джувара
82'
Замена
Э. Офори
️️️️
Х. Барри
82'
ГОЛ! 3:1!
D. Emmanouilidis
Пас отдал
Н. Тротт
81'
80'
Замена
M. Ejdum
️️️️
M. Fenger
80'
Замена
M. Jensen
️️️️
Ф. Хеландер
Желтая карточка
Х. Барри
77'
ГОЛ! 2:1!
Г. Онугха
Пас отдал
М. Джувара
71'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
T. Lauritsen
70'
46'
Замена
N. Mouritsen
️️️️
Т. Слотсагер
ГОЛ! 1:1!
М. Джувара
Пас отдал
Г. Онугха
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Fenger
Пас отдал
L. Owusu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
(К)
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
9
Max Fenger
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
22
Anders Sonderskov
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
23
Свен Келер
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
4-3-1-2
1
Тротт
6
Чолина
6
Альбентоса
25
Провстгор
21
Велков
8
Франсуа
5
Барри
22
7
Джувара
7
Онугха
2
4-1-1-2-2
16
Михра
2
Микельсон
22
Хеландер
29
Гомес
28
Слотсагер
28
Трибулл
9
Кадрии
11
Дидсон
22
Аль-Хадж
20
9
2
59
59
2
22
17
17
22
7
Джувара
18
Якобсен
18
Якобсен
7
Джувара
7
Онугха
9
Линд
9
Линд
7
Онугха
5
Барри
15
Офори
15
Офори
5
Барри
28
Слотсагер
3
3
28
Слотсагер
9
18
18
9
22
Хеландер
7
7
22
Хеландер
22
Аль-Хадж
9
9
22
Аль-Хадж
29
Гомес
4
4
29
Гомес
Остались в запасе
Вайле
Оденсе
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Anders Sonderskov
ЦЗ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Мартин Хансен
ВР
23
Свен Келер
ОП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Anders Sonderskov
ЦЗ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
23
Свен Келер
ОП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Вайле - Оденсе
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
3
Офсайды
2
0
Количество передач
241
533
Сейвы
3
3
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Новости команд
Все
Вайле
Оденсе
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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