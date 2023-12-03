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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Нордшелланд
Оденсе - Нордшелланд: обзор матча 03 декабря 2023
Оденсе
03.12.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
64'
Б. Кадрии (П)
45+1'
Б. Нигрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Нордшелланд
Желтая карточка
С. Келер
90'
+5
Замена
B. Paulsen
️️️️
Ф. Хеландер
86'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
N. Mouritsen
77'
71'
Замена
И. Осман
️️️️
О. Вилладсен
71'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
А. Манне
️️️️
Р. Аль-Хадж
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Кадрии
64'
55'
Желтая карточка
М. Фрезе
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Нигрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
23
Свен Келер
ОП
28
Том Трибулл
ОП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
7
Markus Jensen
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Нордшелланд
87
Роббин Рюйтер
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
3
22
Хеландер
28
Слотсагер
15
Иванчевич
23
Келер
28
Трибулл
9
Кадрии
22
Аль-Хадж
11
Дидсон
20
3-2-2-1
22
4
Хансен
6
Тверсков
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
8
Нигрен
21
Шельдеруп
7
Расмуссен
22
Аль-Хадж
8
Манне
8
Манне
22
Аль-Хадж
22
Хеландер
4
4
22
Хеландер
3
2
Микельсон
2
Микельсон
3
21
Шельдеруп
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
21
Шельдеруп
2
Вилладсен
15
Осман
15
Осман
2
Вилладсен
Остались в запасе
Оденсе
Нордшелланд
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
7
Markus Jensen
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
87
Роббин Рюйтер
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
7
Markus Jensen
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Оденсе - Нордшелланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Оденсе
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