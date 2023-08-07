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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Виборг
Оденсе - Виборг: обзор матча 07 августа 2023
Оденсе
07.08.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Виборг
72'
Б. Кадрии
28'
А. Эмента
80'
Н. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Виборг
89'
Замена
А. Джатта
️️️️
И. Саид
83'
Желтая карточка
О. Бундгор
81'
Замена
Ж. Залетел
️️️️
А. Эмента
80'
ГОЛ! 1:2!
Н. Томас
Пас отдал
И. Саид
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Буя Турай
80'
77'
Желтая карточка
А. Эмента
ГОЛ! 1:1!
Б. Кадрии
Пас отдал
Р. Аль-Хадж
72'
46'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Й. Греннинг
46'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
М. Вестергор
Замена
Н. Микельсон
️️️️
А. Адельгор
46'
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
Ф. Тонгия
46'
38'
Желтая карточка
Й. Греннинг
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Эмента
Пас отдал
А. Гаеи
Желтая карточка
С. Келер
17'
Желтая карточка
А. Адельгор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
2-3-1-4
1
Хансен
29
Адельгор
28
Слотсагер
22
Аль-Хадж
8
Манне
10
Тонгия
11
Хорнеман
95
Буя Турай
20
4
23
Келер
4-1-2-2-1
1
Лунд
24
Аньембе
5
Бюрги
23
Бундгор
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
28
Вестергор
19
Саид
19
Сержинью
18
Эмента
29
Адельгор
2
Микельсон
2
Микельсон
29
Адельгор
10
Тонгия
11
Дидсон
11
Дидсон
10
Тонгия
95
Буя Турай
9
9
95
Буя Турай
18
Эмента
5
Залетел
5
Залетел
18
Эмента
28
Вестергор
8
Замбурек
8
Замбурек
28
Вестергор
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Сендергор
13
Греннинг
19
Саид
20
Джатта
20
Джатта
19
Саид
Остались в запасе
Оденсе
Виборг
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Оденсе - Виборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
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