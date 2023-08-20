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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Орхус
Оденсе - Орхус: обзор матча 20 августа 2023
Оденсе
20.08.2023, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
38'
Н. Микельсон
2'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Орхус
90'
+5
Замена
Я. Серра
️️️️
М. Кнудсен
87'
Замена
А. Дагхим
️️️️
Э. Кал
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
85'
Замена
А. Адельгор
️️️️
Н. Микельсон
85'
Желтая карточка
Р. Аль-Хадж
84'
67'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Т. Бек
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
J. Selven
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Беймо
52'
Желтая карточка
М. Кнудсен
39'
Желтая карточка
Т. Бек
ГОЛ! 1:1!
Н. Микельсон
38'
Желтая карточка
А. Манне
26'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Ф. Беймо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
23
Свен Келер
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Адам Дагхим
ЛВ
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
1-4-1-4
1
Хансен
28
Слотсагер
9
Кадрии
11
8
Манне
22
Аль-Хадж
11
Хорнеман
23
Келер
20
4
2
Микельсон
3-2-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
2
Беймо
5
Тингагер
31
Кристенсен
14
Мельгор
19
Кал
6
Поульсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
31
Бек
9
Мортенсен
2
Микельсон
29
Адельгор
29
Адельгор
2
Микельсон
11
10
Тонгия
10
Тонгия
11
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
31
Бек
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
31
Бек
19
Кал
14
Дагхим
14
Дагхим
19
Кал
4
Кнудсен
13
Серра
13
Серра
4
Кнудсен
Остались в запасе
Оденсе
Орхус
27
Magnus Nielsen
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Оденсе - Орхус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
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