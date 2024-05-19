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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Рандерс
Оденсе - Рандерс: обзор матча 19 мая 2024
Оденсе
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
2 : 0
Завершен
Рандерс
29'
А. Манне
63'
L. Kjerrumgaard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Рандерс
83'
Замена
Э. Агиири
️️️️
С. Одей
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
M. Ejdum
76'
Замена
Г. Груббе
️️️️
Б. Кадрии
76'
Замена
N. Mouritsen
️️️️
L. Owusu
76'
73'
Желтая карточка
М. Фусейни
72'
Замена
M. Albaek
️️️️
М. Энггор
Замена
M. Jensen
️️️️
Л. Дон Дидсон
67'
ГОЛ! 2:0!
L. Kjerrumgaard
Пас отдал
M. Ejdum
63'
58'
Замена
Б. Копплин
️️️️
О. Занден
58'
Замена
M. Brajanac
️️️️
С. Нордли
Замена
Д. Гомес
️️️️
B. Paulsen
57'
46'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
M. Themsen
ГОЛ! 1:0!
А. Манне
29'
Желтая карточка
А. Манне
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
80
Muamer Brajanac
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
2-3-1-4
16
Михра
29
Адельгор
28
Слотсагер
8
Манне
18
9
Кадрии
11
Дидсон
9
9
4
20
4-3-2-1
30
Карльгрен
13
Ольсен
3
Хег
4
Даммерс
6
Занден
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
7
16
Фусейни
7
Нордли
98
Одей
4
29
Гомес
29
Гомес
4
18
22
Хеландер
22
Хеландер
18
20
3
3
20
9
Кадрии
14
Груббе
14
Груббе
9
Кадрии
11
Дидсон
7
7
11
Дидсон
6
Занден
15
Копплин
15
Копплин
6
Занден
6
Энггор
17
17
6
Энггор
7
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
7
98
Одей
21
Агиири
21
Агиири
98
Одей
7
Нордли
80
80
7
Нордли
Остались в запасе
Оденсе
Рандерс
1
Мартин Хансен
ВР
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Оденсе - Рандерс
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
315
267
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
142
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Рандерс
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
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2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
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Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
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