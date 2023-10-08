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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Оденсе
Нордшелланд - Оденсе: обзор матча 08 октября 2023
Нордшелланд
08.10.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Оденсе
24'
Л. Дон Дидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Оденсе
Желтая карточка
К. Хансен
86'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
М. Фрезе
84'
82'
Замена
Г. Груббе
️️️️
Н. Микельсон
79'
Желтая карточка
N. Mouritsen
71'
Желтая карточка
Л. Дон Дидсон
59'
Замена
B. Paulsen
️️️️
Т. Слотсагер
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Диоманде
57'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Нигрен
57'
Замена
М. Хансен
️️️️
М. Ингвартсен
56'
46'
Замена
H. Christian Bernat
️️️️
М. Хансен
46'
Замена
N. Mouritsen
️️️️
А. Адельгор
Желтая карточка
М. Диоманде
45'
+2
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дон Дидсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
3
Фрезе
2
Вилладсен
10
Диоманде
21
Шельдеруп
8
Нигрен
7
Ингвартсен
15
Осман
3-1-2-1-3
1
Хансен
28
Слотсагер
22
Хеландер
29
Адельгор
28
Трибулл
22
Аль-Хадж
9
Кадрии
11
Хорнеман
2
Микельсон
23
Келер
11
Дидсон
10
Диоманде
24
Свенссон
24
Свенссон
10
Диоманде
3
Фрезе
16
Сертдемир
16
Сертдемир
3
Фрезе
7
Ингвартсен
9
Хансен
9
Хансен
7
Ингвартсен
8
Нигрен
7
Расмуссен
7
Расмуссен
8
Нигрен
1
Хансен
1
1
1
Хансен
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
2
Микельсон
14
Груббе
14
Груббе
2
Микельсон
28
Слотсагер
4
4
28
Слотсагер
Остались в запасе
Нордшелланд
Оденсе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Оденсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
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