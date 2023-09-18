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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Силькеборг
Оденсе - Силькеборг: обзор матча 18 сентября 2023
Оденсе
18.09.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Силькеборг
13'
А. Линд
60'
А. Клинге
73'
А. Линд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Силькеборг
90'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Р. Эстрем
90'
Замена
А. Поульсен
️️️️
А. Клинге
Желтая карточка
А. Мустафич
84'
80'
Замена
К. Куск
️️️️
А. Линд
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Линд
Пас отдал
А. Клинге
65'
Замена
F. Carlsen
️️️️
С. Тенгстедт
65'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
К. Маккоуэтт
Замена
N. Mouritsen
️️️️
А. Адельгор
65'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Клинге
Пас отдал
А. Линд
Замена
А. Мустафич
️️️️
M. Ejdum
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Линд
Пас отдал
Р. Эстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
2-5-3
1
Хансен
29
Адельгор
22
Хеландер
11
22
Аль-Хадж
8
Манне
18
9
Кадрии
20
4
11
Дидсон
4-3-3
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
3
Эстрем
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
11
Линд
18
Маккоуэтт
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
18
20
Мустафич
20
Мустафич
18
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
19
Клинге
2
Поульсен
2
Поульсен
19
Клинге
3
Эстрем
19
Мусонда
19
Мусонда
3
Эстрем
10
Тенгстедт
8
8
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
11
Линд
7
Куск
7
Куск
11
Линд
Остались в запасе
Оденсе
Силькеборг
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Оденсе - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
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